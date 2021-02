La Vendée en vigilance rouge pour la neige et surtout le verglas

La Vendée a été placée en vigilance rouge neige-verglas par Météo France, comme son voisin des Deux-Sèvres, mais aussi la Vienne et l'Indre. Ce sont surtout les pluies verglaçantes qui sont à craindre dès la fin de nuit. La Loire-Atlantique reste en vigilance orange pour les même raisons, comme le Morbihan et le Maine-et-Loire, notamment. L'épaisseur de glace devrait être comprise entre 5 mm et 1 cm sur les départements vigilance rouge et de 2 à 5 mm sur les départements en vigilance orange. C'est seulement la deuxième fois que la Vendée est en vigilance rouge pour des intempéries. La dernière fois, c'était pour la tempête Xynthia.

Vitesse limitée sur les routes et les autoroutes

Conséquence de cette vigilance rouge pour la Vendée, ces mesures prises par la préfecture pour la circulation.

Sur les routes départementales et communales : la vitesse est limitée à 70km/h sur les 2x2 voies et à 50km/h sur les autres routes pour l'ensemble des véhicules autorisés à rouler. Mais tous les dépassements sont interdits. Les véhicules dont le poids dépasse les 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à circuler sur le réseau des routes départementales et communales, excepté les véhicules et engins de secours et les véhicules et engins d’intervention.

Ces limitations sont aussi valables pour les autoroutes, l'A83 et l'A87. La vitesse de tous les véhicules est limitée à 70km/h. Là aussi les dépassements sont interdits et les véhicules dont le poids dépasse les 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à rouler.

Pas de transports scolaires

Par ailleurs, le Conseil régional des Pays de la Loire a suspendu les transports scolaires en Vendée pour ses lignes régulières du réseau Aléop pour toute la journée.

La préfecture au automobilistes d'éviter au maximum de se déplacer et de ne prendre la route que si c'est absolument nécessaire.