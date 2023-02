La vignette Crit'Air bientôt obligatoire pour circuler en cas de forte pollution dans la métropole de Toulon

Automobilistes varois, avez-vous votre vignette Crit’Air ? Si non, il va falloir vous en procurer une d'ici le mois de juin ! A partir du 1er juin 2023 en effet, la circulation différenciée pourra être mise en œuvre dans une partie de la métropole de Toulon, après plusieurs jours de forte pollution. Seuls les véhicules* ayant des vignettes Crit’Air 1, 2 et 3 pourront alors circuler dans un périmètre comprenant Toulon, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Ollioules, La Garde et La Valette-du-Var (voir plan ci-dessous).

Les véhicules les plus anciens et les plus polluants - avec des vignettes 4, 5 ou 'non-classés' - n’auront pas le droit de circuler sur le réseau secondaire d'une partie de ces 6 communes entre 6H00 et 20H00. En revanche, la traversée de la métropole leur sera possible via les autoroutes puisque l'A50, l'A57 et l'A570 ne sont pas concernées par la circulation différenciée.

Des dérogations existent pour les voitures de Crit’Air 4 ou 5 : elles auront le droit de circuler dans le périmètre si elles transportent plus de 3 personnes et font du covoiturage ou si elles rejoignent (ou quittent) le port de Toulon pour embarquer sur un ferry.

Tous les axes en vert ne sont pas concernés par la circulation différenciée - Infographie Préfecture du Var

Pour connaître le classement de votre véhicule et commander votre vignette (3€72, frais d'envoi inclus), vous devez vous connecter sur le site certificat-air.gouv.fr , seul site internet officiel pour se procurer sa vignette. L'autocollant Crit'Air est obligatoire pour tous les véhicules, même ceux qui ne polluent pas. Si vous circulez sans vignette les jours de circulation différenciée, vous risquez une amende entre 68 et 135€ en fonction de la catégorie de votre véhicule.

La circulation différenciée sera activée après plusieurs jours de pics de pollution de l'air dans le Var, lorsque la procédure d'alerte de niveau 2 sera déclenchée. Un comité d'expert se réunira et décidera s'il faut ou non restreindre la circulation. En cas d'avis positif, le public sera informé la veille de la mise en place de la circulation différenciée. Selon Evence Richard, préfet du Var, "ce plan a vocation à s'appliquer qu'un ou deux jours tous les deux ou trois ans. Depuis 2017, le Var n'a connu que 8 jours de forte pollution, dont 7 en 2019".

La circulation différenciée est différente de la Zone à faible Emission ou ZFE qui doit, à partir du mois d'avril, interdire tous les jours les véhicules polluants dans le centre-ville de Toulon. Le périmètre devrait être dévoilé dans les semaines qui viennent.

* Tous les véhicules sont concernés : voitures particulières, utilitaires légers, deux-roues et poids-lourds