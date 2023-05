La vignette Crit'Air obligatoire dès ce jeudi dans la métropole de Toulon

Les vignettes Crit’Air deviennent obligatoires ce jeudi 1er 2023 juin dans la métropole toulonnaise avec l’entrée en vigueur du "plan urgence transport" dévoilé en février dernier par le Préfet du Var . Ce plan prévoit une circulation différenciée après plusieurs jours de forte pollution.

ⓘ Publicité

Quand la circulation différenciée sera activée, seuls les véhicules ayant des vignettes Crit'Air 1, 2 et 3 pourront circuler dans un périmètre très précis, comprenant une partie de Toulon, La Seyne, Six-Fours, Ollioules, La Garde et La Valette-du-Var.

Les axes en vert ne sont pas concernés par la circulation différenciée - Infographie Préfecture du Var

Les véhicules les plus anciens et les plus polluants (avec des vignettes 4 et 5 ou non classés) n'auront alors pas le droit de circuler sur le réseau secondaire entre 6 heures et 20 heures. Mais ils pourront emprunter les autoroutes A50, A57 et A570, le tunnel, la D46 au nord du Faron ou encore la corniche Marius Escartefigue à Toulon.

Mais des dérogations existent : les véhicules polluants pourront entrer dans le périmètre concerné si elles font du covoiturage et transportent plus de trois personnes. Les vacanciers devant rejoindre (ou quitter) le port de Toulon pour embarquer (ou débarquer) sur les bateaux de la Corsica Ferries ne sont également pas concernés.

Un seul site internet pour commander sa vignette

Pour commander votre vignette, obligatoire pour tous les véhicules - voitures particulières, utilitaires légers, deux-roues et poids-lourds même non-polluants - vous devez vous connecter sur le site certificat-air.gouv.fr , seul site internet officiel pour acheter sa vignetts Crit’Air. Elle coûte 3€72 et arrivera en quelques jours dans votre boite à lettres.

Si vous circulez sans vignette les jours de circulation différenciée, vous risquez une amende entre 68 et 135€ en fonction de la catégorie de votre véhicule.

La circulation différenciée du "plan urgence transport" est différente de la Zone à faible émission - ou ZFE - qui interdit aux véhicules polluants de circuler tous les jours dans les centres-villes des métropoles. Toulon n'a pas encore sa ZFE. Toulon Provence Méditerranée réfléchit à instaurer, en plus d’un périmètre restreint dans le centre-ville de Toulon, des horaires où la circulation serait restreinte.