La ville d'Amiens envisage d'étendre les zones limitées à 30 km/h

C'est une mesure qui devrait intéresser les automobilistes picards. La ville d'Amiens pourrait étendre les zones limitées à 30 km/h durant l'année. La mesure est à l'étude, ce mois de janvier, avec des concertations qui ont été lancées dans les différents de comités de quartiers.

"L'objectif c'est d'améliorer la qualité et de respecter tous les usages, explique Annie Verrier, l'adjointe au maire en charge de l'urbanisme et des aménagements urbains. Je pense bien sûr aux piétons et aux cyclistes, il s'agit d'arriver à un apaisement dans la ville et de permettre à tout le monde d'en profiter en sécurité."

Une mesure qui viendrait même, selon l'élue, directement de certains comités de quartiers et d'habitants.

Les grands axes routiers ne seront pas concernés

Les zones concernées ne sont pas encore définies, elles le seront en fonction des retours de terrain, "peut-être que l'on mettre d'abord en place des zones tests dans un quartier test ou deux ou au contraire qu'on instaurera les 30 km/h directement dans toutes les petites rues de la ville", explique Anne Verrier. Cela n'est pas encore tranché mais une chose est sûre la mesure ne s'appliquera pas sur les grands axes routiers de la ville.

Un changement que l'élue tient donc à minimiser. Selon elle, les automobilistes picards roulent déjà souvent plus à 30 qu'à 50 km/h dans un certain nombre de quartiers du fait des croisements et par égard pour les autres usagers notamment les piétons et les cyclistes.

"C'est plus un signal pour les rares qui ne feraient pas suffisamment attention aux autres pour apaiser l'espace public, conclut-elle.