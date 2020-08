La ville d’Avignon développe une stratégie de circulation qu'elle relie au Covid 19

Des mesures qui auront suscité une certaine incompréhension de la part des avignonnais. Fabrice Martinez Tocabens , adjoint délégué à la ville apaisée et respirable (mobilités, circulation, stationnement, logistique urbaine ) explique : « A partir du déconfinement le 11 mai , plusieurs difficultés sont apparues comme le faible retour dans les transports urbains. L’inquiétude fait qu’il y a un retour massif de la voiture. Pour nous il était important de proposer que le vélo puisse être une option. Du moins pour les gens qui sont à trois ou quatre kilomètres du lieu où ils vont se rendre.

On a appelé ces voies ou rues ''covid'' parce que effectivement covid est un terme qui est rentré largement dans la tête des gens et qu’ils comprennent que c’est lié à cet évènement. Évènement dont on ne sait pas quand il va s’arrêter et s’il va s’arrêter dans quelle condition. »

L’élu précise que la municipalité fera un point de la situation au moment de la rentrée sur ces nouvelles dispositions de circulation dans le centre-ville comme en périphérie.

