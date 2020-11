La ville d'Avignon rend le stationnement gratuit et piétonnise l'intra-muros pour les fêtes de fin d'année

Afin d'accompagner la réouverture des commerces, la Ville d'Avignon rend gratuit le stationnement en surface les week-ends des 28/29 novembre, 5/6 décembre, 12/13 décembre, ainsi que le mercredi 16 décembre. La mesure se poursuivra pendant toute la durée des vacances, soit du 19 décembre au 2 janvier 2021.

Aux mêmes dates, dès 12h et jusqu'à19h, le cours Jean Jaurès (entre le boulevard Raspail et la rue Joseph Vernet), la rue de la République, la rue Joseph Vernet (entre le cours Jean Jaurès et Saint-Charles), la rue Saint Michel (entre la rue Paul Manivet et la Place des Corps Saints), la Place des Corps Saints (entre la rue Saint Michel et la rue des Lices), la rue des Lices (entre la Place des Corps Saints et la rue du Portail Magnanen), la rue Folco de Baroncelli, la rue Joseph Vernet (entre la rue Saint-Etienne et rue Saint Agricol), la rue Corderie, la place Nicolas Saboly et la rue Favart seront piétonnisées.

Le "pass piétonnisation" devra être présenté par les riverains. Il peut être réalisé en ligne sur cette plateforme.