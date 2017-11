Epernay, première ville marnaise à lancer son système d'autopartage

La ville d'Epernay lance ce vendredi 1er décembre un système d'autopartage électrique. C'est la première collectivité dans la Marne à proposer ce service qui permet de louer un véhicule propre, parfois pour une heure seulement.

Difficile de ne pas repérer les quatre véhicules électriques et les bornes de recharge qui sont stationnés rue Jean Moët à Epernay : trois voitures et un utilitaire, mis à disposition du public en autopartage à partir de ce vendredi 1er décembre. La ville d'Epernay est ainsi la première ville de la Marne à lancer un système d'autopartage électrique qui permet à des usagers de louer un véhicule propre pour une, deux heures ou plus. "Ca permet à des gens qui n'ont pas de véhicule, qui ne peuvent pas s'en payer ou qui ont fait le choix de ne pas en avoir, d'accéder pour leurs besoins au service de la voiture sans les contraintes de la voiture...", explique Franck Leroy, le maire d'Epernay.

Pour louer, il faut d'abord s'inscrire sur la plateforme internet de la société Clem qui gère le service. Puis réserver, et enfin suivre les étapes sur la borne pour récupérer la clé avec un simple code. En cas de problème, l'automobiliste n'est pas livré à lui-même puisqu'une assistance téléphonique est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. "L'assistance permet de dépanner et d'assister l'utilisateur sur tout problème qu'il pourrait rencontrer dans son parcours, ou alors ça peut être juste une information : j'ai jamais conduit un véhicule de ma vie, comment faire...", souligne Adrien Lancelot de la société Clem. Une société qui a gère déjà des services d'autopartage dans des villes moyennes en région parisienne et en Normandie. Prix de la location : 5 euros/ l'heure, et à partir de 2 euros/ l'heure en cas d'abonnement.

Les instructions sont sur la borne de recharge et en cas de besoin, une assistance téléphonique est disponible. © Radio France - Sophie Constanzer

80% du coût pris en charge par les subventions de l'Etat

Ce système d'autopartage s'adresse à tous pour le maire d'Epernay et peut donner envie aux habitants de "circuler sans polluer". Franck Leroy qui n'exclut pas d'étendre un jour le dispositif à des communes plus rurales. "Je suis convaincu que l'autopartage peut être une solution pour la mobilité en milieu rural... on pourra pas amener des bus partout, on pourra pas amener des TER partout parce que ça engendre des coûts fixes extrêmement élevés... mais permettre demain à des habitants des territoires ruraux d'accéder à l'autopartage c'est une solution d'avenir...", explique Franck Leroy. Coût du système d'autopartage : 86 000 euros dont 80 % ont été financés par des subventions de l'Etat dans le cadre de l'appel à projets "Territoire à énergie positive pour la croissance verte".