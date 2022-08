La ville de Bordeaux confirme sa place parmi les villes où il est le plus cher de stationner dans la rue. Selon le dernier classement de la société Zenpark, Bordeaux est la troisième ville la plus chère de France pour se garer en 2022, derrière Paris et Grenoble.

La ville de Bordeaux sur le podium des villes au stationnement le plus cher de France

Le prix du stationnement en voirie à Bordeaux est en moyenne de 2,15€ pour une heure, soit un des tarifs les plus chers de France.

Bordeaux est une nouvelle fois sur le podium des villes où le stationnement est le plus cher en France. La cité girondine est classée troisième, derrière Paris et Grenoble. Selon la société Zenpark, avec 2,15€ de l'heure en moyenne, le stationnement dans la rue à Bordeaux est plus cher qu'à Nantes (1,90€), Lille (1,70€) ou Lyon (1,50€).

Un tarif trop élevé selon Didier et Jocelyne, des Bordelais venus faire quelques courses en centre ville. "On est toujours surpris quand on passe à la caisse. Mais je garderai quand même la voiture parce que j'aime bien mon petit confort personnel", concède Didier. Pour certains néo-Bordelais, être confronté à un tarif aussi élevé va forcer à prendre de nouvelles habitudes. "Effectivement il faut éviter de prendre la voiture", reconnaît Carla, arrivée il y a deux mois. "Je vais essayer de prendre les transports en commun, surtout qu'il faut ajouter le prix de l'essence."

Des tarifs qui "ne pénalisent pas les Bordelais" selon la ville

C'est justement la stratégie de la municipalité. "Dans toutes les grandes commune où il y a de la forte pression automobile, il y a la volonté de faire reculer cette pression avec du stationnement payant", explique Patrick Papadato, conseiller municipal délégué à la mobilité et la voirie de la ville de Bordeaux. "C'est le stationnement payant qui permet la rotation des voitures en cœur de ville."

Mais pour l'élu cette politique tarifaire ne pénalise pas pour autant les Bordelais. "Concernant les résidents, les tarifs sont plutôt compétitifs." L'abonnement résident est à 15 € par mois, soit 0,50€ par jour de stationnement. "Il n'y a pas de classement sur le stationnement des résidents. Mais je pense que la ville de Bordeaux se classe parmi les moins chères de France", ajoute l'élu.