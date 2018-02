Après les villes de Laval et Mayenne, c'est au tour de Château-Gontier de se doter d'un dispositif de fourrière automobile. Les deux premiers véhicules ont été enlevés ce jeudi matin. Il s'agissait de voitures laissées à l'abandon.

Château-Gontier, France

Ce jeudi matin, place Saint-Rémi à Château-Gontier, le froid est saisissant au pied de l'église. Sur un parking de quelques places, une Peugeot 106 blanche est stationnée juste à côté des conteneurs enterrés. Une porte abîmée, des pneus dégonflées et des caoutchoucs bien verdis par le temps. Pas de doute, ce véhicule est là depuis longtemps. "Cette voiture est stationnée depuis 2016" précise l'un des policiers municipaux sur place. Ces policiers avaient bien sûr repéré ce véhicule depuis longtemps mais ne pouvait pas faire grand chose. Jusqu'à ce jeudi 22 février et la mise en place officielle de la fourrière automobile. Les élus castrogontériens en avaient discuté en conseil municipal. Il a fallu trouver un prestataire et faire agréer ce garage. C'est le garage Renault d'Azé qui a été retenu.

Cette voiture blanche, abandonnée place Saint-Rémi, va finir à la fourrière de Château-Gontier. © Radio France - Gildas Menguy

Ce dispositif est prévu pour enlever les véhicules dont le stationnement est jugé abusif. Lorsqu'il dépasse sept jours consécutifs sans bouger. Ce sont souvent des véhicules abandonnés par leur propriétaire. "Ces véhicules ne donnent pas une bonne image de la ville" estime le maire de Château-Gontier, Philippe Henry. La fourrière pourra aussi être amenée à déplacer des voitures qui sont gênantes lorsque la situation l'exigera pour des manifestations sportives ou festives.

117 euros minimum pour récupérer sa voiture

Pour les propriétaires dont la voiture se serait retrouvée à la fourrière, il leur en coûtera 117 euros correspondant aux frais d'enlèvement. Les automobilistes devront également payer 6,30 euros par jour d'immobilisation. C'est au bureau de la police municipale que les personnes concernées doivent se présenter avant de récupérer leur véhicule.

Une deuxième voiture, une Renault Clio, laissée sur la place du champs de foire, a également été enlevée ce jeudi par la nouvelle fourrière automobile de Château-Gontier.