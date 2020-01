La ville de Dijon lance une unité de production d"hydrogène pour des véhicules "propres"

Dijon, France

L'hydrogène si on sait la fabriquer nécessite une importante quantité d'électricité. L'idée est donc de créer une unité de production par électrolyse. Pour faire simple, on brûle les déchets ménagers lesquels dégagent de la chaleur. On récupère l'énergie pour faire chauffer de l'eau. Une fois transformée en vapeur, on fait tourner une turbine qui produit de l'électricité. On a donc fabriqué de l'hydrogène en valorisation des déchets.

Le cycle des déchets ménagers jusqu'à la production d'hydrogène © Radio France - Stéphane Parry

Un surcoût de 150 000 euros par camion benne

C'est donc tout bénéfice. L'électrolyseur fournira dans un premier temps 500 kilos d'hydrogène par jour. De quoi alimenter huit bennes à ordures ménagères et six véhicules légers de la ville de Dijon. L'hydrogène combine plusieurs atouts : il ne rejette que de l'eau, et génère zéro gaz à effet de serre. L'objectif à terme est de développer cette technologie aux bus de ville.

La turbine qui fournit l'électricité © Radio France - Stéphane Parry

Le coût global de l'unité de production et de distribution d'hydrogène est estimé à 6,5 millions d'euros. Les premiers tests seront effectués au premier semestre 2021 pour une mise en service avant la fin 2021. Reste tout de même deux obstacles de taille : le surcoût pour un camion benne roulant à l'hydrogène : il est de l'ordre de 150 000 euros et le manque de station de ravitaillement.