La ville de Marseille veut un tramway jusqu'aux quartiers nord

C'est la priorité de la municipalité en matière de transports : désenclaver les quartiers nord. Pour cela Audrey Gatian, adjointe en charge des mobilités, souhaite un tramway qui relierait le boulevard National à Plombières et, à terme, qui irait jusqu'à Sainte-Marthe (14e).

C'est un constat sans appel dressé par Anthony Krehmeier, le maire des 2e et 3e arrondissement de Marseille : "il y a _une zone grise au delà de la passerelle de Plombières_, où les quartiers sont très mal desservis par les transports en commun".

"Ca rentre avec des poussettes aux heures de pointe alors que les bus sont bondés (Elisabeth, une habitante)

Seules 5 à 6 lignes de bus relieraient selon l'élu le 14e arrondissement au quartier de la Belle de Mai (3e) alors que 120.000 habitants y vivent. "_Imaginez la ville d'Avignon avec aussi peu de transports en commun, c'est inadmissi_ble" poursuit Anthony Krehmeier.

Et il suffit d'aller trouver les habitants de ces quartiers pour se convaincre de la nécessité d'étendre le réseau de transports : "aux heures de pointes on est esquichés comme des sardines" relève Eric. "Ca pousse, ça rentre avec les poussettes alors que les bus sont déjà bondés, surtout le matin e en fin d'après-midi" confirme Elisabeth.

La solution serait donc une ligne de tramway, de 4,7 kilomètres qui partirait du boulevard National, traverserait Marseille en direction des "Casernes" pour desservir ensuite la Belle de Mai et Burel-Plombières. 5 stations au total.

La balle est dans le camp de la Métropole

Le coût total des travaux est chiffré à 250 millions d'euros par la ville. Il serait financé par l'état selon Audrey Gatian, en charge de la politique de la ville et des mobilités : "nous avons une chance historique de refaire notre retard et de desservir des populations jusque là oubliées avec ce milliard d'euros promis par l'état à deux conditions : que cet argent serve à désenclaver les quartiers nord, que Métropole et Mairie travaillent main dans la main".

La mairie rappelle que l'étude de faisabilité est prête depuis près de 10 ans, que le projet pourrait être rapidement financé et voir le jour avant 2030. Mais elle sait aussi que la compétence des transports est entre les mains de la Métropole de Martine Vassal. "Je pense que la Métropole va prendre en compte les priorités de la ville de Marseille dans le développement de son territoire car c'est aussi la volonté de l'état" espère Audrey Gatian. Autre priorité de la municipalité : l'extension de la ligne T3 du tramway en direction de la station Capitaine Gèze.