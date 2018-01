Les 160 machines qui étaient en place depuis une quinzaine d'années étaient devenues obsolètes (on ne pouvait payer que par pièces). 109 nouveaux appareils ont été mis en service ce jeudi.

Niort, France

C'est un investissement de 800.000 euros pour la municipalité. Et un grand changement pour les usagers niortais qui utilisent quotidiennement les 1.800 places de stationnement payant mises à disposition sur la voie publique dans la préfecture des Deux-Sèvres.

Un coup à prendre pour les usagers

Pour la grande première, ce jeudi après-midi aux abords de la place Saint-Hilaire, les usagers qui ont testé étaient plutôt... perdus ! Premier piège, sur le nouvel horodateur, un écran noir, en veille. "C'est en panne" conclue une dame avec empressement. "Non, il faut juste juste appuyer sur un bouton pour qu'il s'allume" lui indique un technicien.

Paiement possible avec son téléphone

Ensuite, il faut rentrer votre plaque d'immatriculation à la main. Jacques s'agace : il ne la connaît pas par cœur. Une fois votre plaque enregistrée, il n'y a plus qu'à payer. Par pièces, par carte bancaire (avec ou sans contact) ou "avec votre smartphone via les applications ParkNow ou PrestoPark" ajoute Dominique Six, l'adjoint à la voirie.

Forfait post-stationnement maximum de 30 euros

Bon à savoir, en cas de dépassement, pas de PV, vous paierez simplement un supplément correspondant aux heures en plus. C'est le forfait post-stationnement dont le plafond maximum a été fixé à 30 euros pour la ville de Niort.