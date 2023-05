La ville de Rennes passe à 30 km/h

30 la règle, 50 l'exception

À partir du 4 septembre 2023, 94% des 600 kilomètres de voies seront limitées à 30 km/h à Rennes. 30 sera la norme, 50 sera l'exception. Ce sont essentiellement les routes pénétrantes depuis la rocade et les boulevards qui permettent de contourner le centre-ville qui restent à 50 km/h. Même si la Mairie en convient, cette mesure n'est "pas populaire", ce n'est pas une révolution pour autant, puisque 75 % de la voirie était déjà à 30 km/h.

94% des 600 kilomètres de voirie rennaise seront à 30 km/h à partir de la rentrée 2023 - Ville de Rennes

Sécurité des piétons

Si les avantages sont nombreux, en terme de bruits ou d'émissions de polluants, c'est surtout une mesure qui vise à améliorer la sécurité des plus vulnérables ; Les cyclistes, mais surtout les piétons, notamment les enfants (dont le champ de vision est moindre) et les personnes âgées. Lors d'un choc avec un piéton ou un cycliste à 50 km/h, le risque de décès est multiplié par 9, par rapport à un choc à 30 km/h (étude du CERTU, Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques). À Grenoble ou la mesure est en place depuis 2016, on a enregistré une baisse de 24 % du nombre d'accidents avec des piétons.

Rennes rejoint plusieurs villes françaises et européennes. Bretonnes aussi, comme Lorient et Saint-Brieuc - Ville de Rennes

St-Jacques, Chantepie, Vezin et Chavagne

Avec ce passage à 30 km/h, Rennes rejoint des villes comme Grenoble donc, mais aussi Lyon, Nantes, Paris, ou en Bretagne, Lorient et Saint-Brieuc. Rennes rejoint aussi 12 autres communes de la Métropole qui ont déjà acté le principe de la ville à 30, comme Betton, Thorigné-Fouillard, l'Hermitage ou Cintré. Le 4 septembre, outre Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande, Chantepie, Vezin-le-Coquet et Chavagne passeront aussi à 30 km/h