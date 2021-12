La ville de Strasbourg reconduit son dispositif de parkings gratuits et surveillés pour le Nouvel an

Pour éviter les voitures brûlées lors de la nuit de la Saint Sylvestre, et après une première expérimentation l'an dernier, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg reconduisent cette année leur dispositif de parkings gratuits et surveillés pour le Nouvel an, en l'élargissant.