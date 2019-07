La ville de Thionville lance son grand plan vélo

La ville de Thionville veut plus de bicyclettes dans son centre-ville. C'est pour atteindre cet objectif que Pierre Cuny, le maire, a lancé ce samedi son grand plan vélo. Un investissement de 700 000 euros sur 7 ans pour faire plus de place aux deux-roues.

Thionville, France

"C'est une révolution !" Le maire de Thionville Pierre Cuny ne mâche pas ses mots concernant son grand plan vélo qu'il a inauguré ce samedi. Il prévoit notamment un investissement de 700 000 euros répartis sur 7 ans pour construire sept pistes cyclables, à la manière de couloirs de bus, mais aussi des "boîtes à vélo" où l'on peut ranger son deux-roues dans un espace fermé. Une manière selon le maire de rendre la ville plus verte.

Changement de paysage

La première des sept pistes cyclables a été inaugurée ce samedi matin. Elle porte un numéro (la ligne 3) et relie en 10 à 15 minutes l'hôpital Bel-Air et la gare via le centre-ville et une future plateforme face à la gare (prévue pour septembre 2020). Un parcours qui passe notamment au milieu de larges avenues, mais où aucune voiture n'a accès. Des feux tricolores et de la signalisation balisent la voie. Il y a toutefois quelques carrefours où les cyclistes rejoignent brièvement la chaussée. Sur le chemin, quelques véhicules garés débordent également sur la piste. "Ça sera amende systématique", répond Pierre Cuny. Jean-Michel, un cycliste habitué des grandes sorties, fait son bilan. "Quelques petites choses à modifier comme des panneaux à hauteur de tête, mais c'est une bonne chose." Désormais, une à deux nouvelles pistes vont être construites tous les ans.

Le plan des 7 pistes prévues à Thionville. © Radio France - Arthur Blanc

En plus de ces pistes, le parc va également s'agrandir. Actuellement, 120 vélos peuplent les rues de Thionville. A terme, ce chiffre devrait passer à 240, avec 6 à 8 deux-roues électriques achetés tous les ans. Des "boîtes à vélo" vont également être mises en place. Ce sont des endroits fermés où les propriétaires peuvent déposer leur bicyclettes. Il va y en avoir trois et une a déjà vu le jour le mois dernier place de la liberté. Pour avoir un emplacement à l'intérieur, c'est gratuit. Il suffit simplement d'avoir une carte de transports en commun pour pouvoir passer le portique d'entrée. "C'est plus sécurisant", confie Eddy, le premier a avoir réservé un emplacement à l'intérieur.