A Toul, on expérimente le sans voiture

Installée à deux pas de la cathédrale de Toul, Laurence ne peut plus supporter le balai incessant des voitures devant sa porte. "Toul piéton intra muros, c'est mon rêve ! lance-t-elle. C'est une catastrophe les embouteillages à l'heure de l'école, on pourrait avoir des parkings de périphérie, en deux minutes à pied on est au cœur de la ville." Son rêve sera exaucé ce samedi 28 août, le temps d'une journée, entre 7h et minuit, dans une dizaine de rues autour de la Place des Evêchés. Une expérimentation est organisée par la mairie, intitulée "Toul monde à pied", en partenariat avec l'association des commerçants. Au programme : ateliers de vélo, marché d'artisans et concerts. Les terrasses des restaurants et les boutiques pourront aussi s'étendre sur la rue. Les lignes de bus 10 et 20, qui desservent le centre-ville seront gratuits samedi, ainsi que le stationnement.

C'est plus agréable, moins bruyant, ça laisse plus de sécurité quand on se balade en famille

Avec moins de pollution et plus de sécurité, les rues piétonnes peuvent inviter les habitants à flâner d'avantage. "C'est plus agréable, moins bruyant, ça laisse plus de sécurité quand on se balade en famille, juge Lisette Skorka Pomares, commerçante et membre de l'association des Vitrines Touloises, impliquée dans l'organisation de cette journée d'expérimentation. C'est mon avis, je pense que pour les commerçants, ce n'est pas forcément négatif."

Pas de piétonisation généralisée à l'ordre du jour mais une multiplication des "zones de rencontre"

Un sac de course dans une main et une poussette dans l'autre, Delphine a quand même du mal à imaginer les rues du centre-ville sans voiture : "je suis un peu sceptique, tout le monde a déjà du mal à se garer dans Toul, en plus il y a beaucoup de personnes âgées, ça me paraît très compliqué." La piétonnisation généralisée n'est de toute façon pas à l'ordre du jour. L'idée est de favoriser les mobilités douces sans interdire l'accès aux voitures. "L'engagement à long terme du maire et de son équipe est de renforcer les zones de rencontres, explique Emilien Martin-Triffandier, conseiller municipal à la participation citoyenne à la ville de Toul. C'est-à-dire les espaces où la vitesse des véhicules est fortement limitée et où les piétons et cyclistes sont systématiques prioritaires sur les véhicules lourds."

D'ici là, la ville prévoit de multiplier les opérations ponctuelles de piétonnisation comme ce samedi, qui permettent d'évaluer les opportunités qu'elle offre et les problèmes qu'elle pose.