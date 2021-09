La ville de Tulle passera aux 30 km/h le 1er décembre

Le 1er décembre, les Tullistes devront rouler eux aussi à 30 km/h en ville. La municipalité officialise le changement ce mardi en conseil municipal. Les automobiliste tullistes y étaient déjà un peu habitués car depuis plusieurs années il y a des zone à trente à l'heure à Tulle. Ce n'était d'ailleurs pas toujours facile de s'y retrouver. Un coup à 30, un coup à 50 et de nouveau à 30, plus parfois à 20 dans les zones de rencontre. Généraliser les trente à l'heure règle déjà ce problème.

Moins d'accélérations très polluantes

Le tiers des rues tullistes est concerné, soit toute la ville basse. Mais ce qui représente 90 % de la circulation dans la commune qui accueille chaque jour les 13 000 véhicules de ceux qui viennent y travailler. L'objectif pour la municipalité est avant tout environnemental. Rouler à 30 ou à 50 ne réduit pas vraiment la pollution mais "aura un gros impact sur les accélérations" explique Stéphanie Perrier, maire-adjoint chargée des mobilités. Car on n'aura plus ces accélérations quand on repasse dans les zones 50 qui elles sont très productrices de particules fines."

Un nouvel art de vivre à Tulle

Il s'agit aussi de réduire l'impact sonore des voitures dans le centre-ville pour redonner l'envie de s'y promener, d'y faire du shopping. "Quand on circule moins vite les personnes vont plus facilement laisser leur voiture à un parking et se déplacer à pied" ajoute Stéphanie Perrier. Et ce sera évidement "plus sympa d'être assis à une terrasse d'un café sans être au milieu des pots d'échappement." Un enjeu de sécurité enfin : une vitesse moindre réduit considérablement le risque d'accidents surtout les plus graves et permet notamment aux cyclistes de circuler plus librement. Le tout finalement sans bouleverser la vie des automobilistes : la vitesse moyenne actuelle à Tulle est de 27 kilomètres heure.