La ville de Vauvert s'équipe d'un véhicule électrique pour des transports à la demande

Dovéo, c'est le nom du véhicule électrique que la ville de Vauvert (Gard) vient d'acquérir pour améliorer son service d'aide à la personne et à la mobilité. Il sera mis en service le 14 avril.

Ce véhicule permettra de réaliser gratuitement, le transport à la demande des seniors isolés ou rencontrant des difficultés pour se déplacer. Ce Combi E-expert Peugeot propose sept places. Il est habillé aux couleurs de la ligne de transport urbain de la ville, avec son propre nom, Dovéo, et son logo pour un meilleur repérage. Ce véhicule électrique permettra de transporter les personnes âgées de leur domicile à la ville, à leur demande et sur réservation.

"On peut essayer avant de s'inscrire"

Ils doivent pour cela s’inscrire auprès du CCAS au 168 rue Montcalm à Vauvert. Une photo d’identité et un justificatif de domicile seront demandés. Une carte annuelle d’usager est nécessaire pour utiliser ce service de transport à la demande. Les passages se font le mardi après-midi, mercredi la journée, jeudi après-midi, vendredi après-midi et samedi matin, en appelant 48 h avant entre 13h et 17h30 le 04.66.73.17.98.

Les seniors isolés ou à mobilité très réduite non-inscrits encore au CCAS pourront essayer Dovéo en mode "portes ouvertes" les 19, 20 et 21 mai. Cet essai leur permettra de réserver un trajet et, s’ils apprécient le service, de s’inscrire au CCAS pour l’utiliser régulièrement.

