La ville de Vence lance des vélos électriques en libre service

Vence, France

50 vélos à assistance électrique seront disponibles en libre-service ce jeudi matin à Vence. Cadre bleu électrique, roues jaunes, ils ne passent pas inaperçus. 70 km d'autonomie et vitesse bridée à 25 km/h, voilà pour la fiche technique de ces vélos fabriqués en Italie, à Cunéo, juste de l'autre côté de la frontière.

Une première en France

Pour les utiliser, il faut télécharger sur votre smartphone l'application Bik'air, le nom de la société parisienne qui développe ce concept. Une fois votre compte créé, vous pouvez localisez les vélos disponibles et ensuite il suffit de scanner le code de la bécane et c'est parti pour une virée dans Vence, une commune escarpée et engagée sur la mobilité durable depuis un peu plus d'un an avec d'autres services d'auto-partage ou de covoiturages développés en parallèle. Voilà pourquoi le fondateur de Bike'air Nathan Cohen lance son concept ici. "C'est une commune vallonnée et où il fait beau toute l'année".

15 centimes la minute le tarif de base

C'est Bik'air qui finance tout, ça ne coûte rien à la ville mais ce n'est pas gratuit pour les Vençois. Le tarif de base pour utiliser ces vélos atteint 15 centimes la minute. Cela peut sembler prohibitif mais pour le 1er adjoint de la commune Patrice Miran, c'est un tarif qui se veut incitatif. "Quand des Vençois utiliseront d'autres services de mobilité durable, ils auront des tarifs préférentiels sur Bik'air et d'autres part il y aura des abonnements qui feront baisser les prix."

Comment éviter l'anarchie de vélos garés n'importe où ?

Autre frein possible pour les utilisateurs, l'impossibilité de déposer un de ces vélos en dehors de la commune, ça restreint le périmètre. En revanche, à l'intérieur de Vence, c'est le principe du libre service : vous pouvez laisser votre vélo n'importe où, ou presque, alors qu'à Paris la ville a fini par prendre des mesures face à l'anarchie des trottinettes. Mais Patrice Miran n'est pas inquiet. "On a signé une convention avec Bik'air pour interdire le stationnement de ces vélos dans des endroits stratégiques comme les passages protégés ou les trottoirs trop étroits. D'autre part une camionnette de Bik'air va sillonner la ville pour ramasser les vélos mal garer et éviter l'anarchie."

Virginie gère un snack dans le centre-ville. Elle approuve l'idée mais redoute le principe de libre-service. "Il va y avoir des vélos garés n'importe où, déjà que les trottoirs ne sont pas très larges. Et puis on ne peut pas compter sur le civisme des gens." Mais la majorité des Vençois rencontrés se disent intéressés par ces vélos. "Vu le prix du stationnement à Vence ce n'est pas si cher," nous dit par exemple Samir, qui travaille dans une agence immobilière de la commune.

D'autres communes intéressées autour de Vence

L'objectif de la ville c'est de passer de 50 à 200 vélos électriques d'ici le mois de septembre. D'autres communes voisines comme Saint-Paul-de-Vence se disent déjà intéressées par le concept et pourraient permettre d'élargir le périmètre.