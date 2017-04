La ville du Havre change sa politique en matière de stationnement

Finies les régies, en matière de stationnement ! Les quinze parkings de la ville du Havre seront prochainement gérés par une société privée.

Les 15 parkings du Havre, parmi lesquels huit souterrains, passeront bientôt en délégation de service public (DSP). Ils seront en quelque sorte gérés par un sous-traitant privé. La délibération a été votée ce lundi, en conseil municipal, malgré les protestations de l'opposition. La consultation sera lancée en juin prochain, afin de désigner l'entreprise lauréate. La mise en oeuvre de la DSP, elle, interviendra le 1er janvier 2019.

André Gacougnolle : "Les tarifs ne bougeront pas pendant deux ans, et resteront ensuite du domaine du conseil municipal"

L'objectif est triple pour la ville : laisser faire des professionnels dont c'est le métier et qui sauront, selon la mairie, faire grimper les recettes et aussi améliorer le service pour les usagers, mais également se débarrasser d'une activité déficitaire (240.000 euros par an).

Explications d'André Gacougnolle, adjoint aux finances, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

N'est-ce pas aussi une réponse à l'affaire de détournement d'argent (360.000 euros) par les régies de stationnement du Havre, révélée il y a 4 mois et pour laquelle la vile a porté plainte ? Oui et non, nous dit Luc Lemonnier. Il est le 1er adjoint au maire, et il est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Qu'est ce qui va changer, et notamment pour les automobilistes ?

Par ailleurs, la ville du Havre a annoncé la fin des deux heures gratuites avant 17h30 en semaine pour le parkings des Docks Vauban, à compter du 1er janvier 2018. Il restera cependant gratuit le weekend et après 17h30 en semaine.