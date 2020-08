La Ville-és-Nonais : le pont Saint-Hubert interdit aux plus de 19 tonnes

Depuis le mois d'août, le pont Saint-Hubert, qui enjambe la Rance à la Ville-és-Nonais (Ille-et-Vilaine) est interdit aux poids lourds de plus de 19 tonnes. Le département prend des précautions après une inspection qui a relevé des points faibles sans remettre en cause sa solidité.

Entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, deux pont enjambent la Rance, le pont Chateaubriand de la RN 176 et le pont Saint-Hubert, un pont à haubans situé sur une route départementale. Durant le mois d'août, le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine qui en a la charge, a décidé d'interdire la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes. Il s'agit de précaution car lors d'une visite d'inspection en juillet les services du département ont relevé quelques points faibles sur les haubans qui ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage. Le pont à haubans, inauguré en 1959, est donc interdit aux poids lourds de plus de 19 tonnes, des panneaux d'information ont été mis en place.

Un car scolaire quotidien

Dès la rentrée, le car scolaire qui effectue un aller-retour par jour est maintenu pour les enfants de la Ville-és-Nonais qui se rendent au collège de Plouër-sur-Rance. Il n'y a pas d'interdiction.

Le pont Chateaubriand en travaux

A partir du 7 septembre et jusqu'au 25 septembre 2020, le pont Saint-Hubert pourrait être sollicité davantage car juste à côté le pont Chateaubriand, au trafic 10 fois plus important, sera fermé pour travaux. La déviation se fera par le barrage de la Rance beaucoup plus loin pour les automobilistes tentés du coup par un passage par le pont Saint-Hubert. Mais le département va mettre en place un alternat pour limiter le nombre de véhicules.