La vitesse abaissée de 110 à 90 km/h sur la route départementale 6 entre Meyreuil et Bouc-Bel-Air

Une autoroute à 90 km/h et une départementale à 110, "c'est une absurdité" dénonçait pendant cinq ans un collectif de riverains de la départementale 6 entre Meyreuil et Bouc-Bel-Air. Voilà qu'ils ont été entendus par le département, qui expérimente les 90 km/h sur toute cette portion à partir du 5 octobre 2023. Le but est de lutter contre les nuisances sonores. Entre 20.000 et 40.000 véhicules passent sur ce tronçon chaque jour, un trafic aidé par l'aménagement en deux fois deux voies de la départementale.

Une expérimentation contre les nuisances sonores

Des mesures de vitesse mais aussi de bruit vont être faites, explique le conseil départemental. Elles seront comparées aux mesures établies lors de ce mois de septembre, avec la limitation à 110 km/h. Et si l'expérimentation est probante, que cela réduit la pollution sonore dénoncée par le collectif "Riverains de la D6" alors les 90 km/h seront pérennisés sur tout ce tronçon.

Mais le collectif a une crainte : si les usagers de la route ne sont pas informés de la nouvelle limitation, ou alors s'ils ne la respectent pas, les mesures de bruit seront exactement les mêmes qu'avant. Et le département pourrait décider de faire machine arrière et repasser à 110 km/h. C'est ce que dénonce Bruno Aubry du collectif de la D6. Il demande qu'il y ait de vrais contrôles routiers, et que les gendarmes communiquent les chiffres des excès de vitesse pour que l'étude soit faite dans les meilleures conditions possibles.