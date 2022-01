Pollution de l'air : les limitations de vitesse abaissées de 20km/h en Haute-Garonne

Ce jeudi 27 janvier, face à une nouvelle alerte à la pollution de l'air, la préfecture de Haute-Garonne réduit de 20 km/h la vitesse maximale autorisée sur les routes. Dans le Tarn-et-Garonne, seules l'A20 et l'A62 sont concernées par cette mesure.

L'alerte à la pollution de l'air persiste en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne. À cause du froid et de l'absence de vent, les particules fines continuent de s'acculer dans l'atmosphère.

Par conséquence, la préfecture de Haute-Garonne abaisse de 20 km/h les limitations de vitesse dans le département. Il faudra rouler à 110 au lieu de 130, 90 au lieu de 110 et 70 au lieu de 90 km/h.

Les écobuages agricoles sont interdits et les opérations industrielles polluantes sont reportées.

Vitesse aussi réduite pour l'A20 et l'A62

Dans le Tarn-et-Garonne, les mesures en vigueur depuis ce mercredi s'appliquent également jeudi. La limite de vitesse est réduite à 110 km/h sur l'A20 et l'A62. Toute incinération à l’air libre est interdite.