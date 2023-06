La vitesse autorisée sur la route nationale 162 passe de 80 à 90 km/h à partir du 1er janvier 2024

On prend la route sur la route nationale 162, plus précisément sur la portion entre Laval et Angers. Bien connue des Mayennais, cette route passe au 1er janvier 2024 sous le giron du département de la Mayenne. Résultat : elle change de nom et devient la route départementale 962 et sa limitation de vitesse passe de 80 km/h actuellement à 90 km/h. Ce n'est que le début d'un long projet d'aménagement de cette route.

Il faut compter en 10 et 15 ans avec d'abord, dès la rentrée de septembre 2023, les études d'opportunité. Les experts mandatés par le département de la Mayenne et celui du Maine-et-Loire vont étudier les aspect économiques, environnementaux et sociétaux autour de la route. Rien que ce travail va prendre deux ans selon le calendrier du conseil départemental. Ce travail est primordial puisqu'il va permettre d'identifier les problématiques spécifiques à la future route départementale et de toutes ces études découleront donc des idées d'aménagement et de sécurisation, sur une route très accidentelle.

Un an de concertation publique

On ignore donc pour l'instant ce à quoi va ressembler la nouvelle route, ni combien elle va coûter. Ce que l'on connaît, c'est le prix des études d'opportunités : plusieurs milliers d'euros selon le président du conseil départemental de la Mayenne. Ce que l'on sait également, c'est que les départements de la Mayenne et du Maine-et-Loire veulent associer les acteurs du territoire dans les décisions : élus locaux, usagers de la route, résidents, tous auront leur mot à dire lors de la concertation publique entre 2026 et 2027.

Le projet d'aménagement de la future RD962 va prendre au moins 10 ans. - Conseil départemental de la Mayenne

Le plus récent est donc le passage de la limitation de vitesse de 80 à 90 km/heure puisque la route passe sous la gestion du département. "Nous sommes très heureux de cette décision favorable pour que la route nationale 162 devienne une route départementale. Dans une démarche d’attractivité, nous visons à l’aménager en axe structurant en reliant les trois agglomérations principales sur le Département, puisque le réseau routier est en enjeu clef de l’attractivité territoriale", se réjouit le président du Département, Olivier Richefou. Une décision qui va aussi plaire aux 8.600 automobilistes mayennais qui empruntent cet axe tous les jours.