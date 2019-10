La vitesse désormais limitée à 30 km/h à Lille

Les derniers panneaux de limitation de vitesse seront installés mercredi et jeudi: désormais 88% des rues de Lille sont limités à 30 km/h, seuls les grands axes restent à 50 km/h. 600 panneaux ont été installés en l'espace de deux mois.

La limitation de vitesse à 30 km/h a été inscrite à plus de 600 endroits sur les chaussées lilloises

Lille, France

Depuis la mi-août, 600 panneaux indiquant une limitation de vitesse à 30 km/h ont été installés dans les rues de Lille. Les derniers devaient être déployés pour les 25 octobre mais leur installation a été un peu retardée à cause de la météo. Les derniers panneaux seront donc installés mercredi et jeudi. Désormais, ce sont donc 88% des rues de Lille qui sont limitées à 30 km/h, contre 44% auparavant. Seuls les grands axes, comme les boulevards Vauban ou Montebello par exemple restent limités à 50 km/h.

Plan des limitations de vitesse à Lille

600 panneaux de limitation de vitesse ont été installés, plus de 630 marquages au sol de la limitation à 30 ont été faits sur les chaussées. La ville accompagne également ce déploiement de la mise en place de dos d'ânes surélevés. Elle a également acquis quatre radars pédagogiques qu'elle change de rue en moyenne tous les huit jours. Non seulement ils sensibilisent les automobilistes à leur vitesse mais ils permettent aussi à la ville d'avoir un premier bilan de ce passage à 30 km/h.

Le risque de tuer un piéton fortement diminué à 30 km/h

Dans les rues qui viennent de passer à 30 km, en moyenne, 60% des automobilistes roulent à 30 km/h, ils sont 25% à rouler entre 30 et 40, 10% à rouler entre 40 et 50 km/h et 5% à dépasser les 50 km/h. Des résultats jugés encourageants par la ville qui rappelle que le risque d'accident grave est très fortement réduit: le risque de tuer un piéton est de 80% à 50 km/h, il tombe à 10% à 30 km/h.

D'autres villes de la région avaient déjà basculé vers cette réduction de vitesse. C'est le cas notamment de la ville de Douai où, là aussi, seuls les grands axes sont encore autorisés à 50 km/h. La ville d'Arras a également fait le choix de limiter tout son centre ville à 30 km/h.