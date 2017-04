La vitesse limitée à 110 km/h sur l'A6 à Chalon

A partir du mardi 2 mai, levez le pied ! Sur neuf kilomètres le long de l'agglomération de Chalon-sur-Saône, la vitesse est abaissée de 130 à 110 km/h. Une mesure pour améliorer la qualité de l'air.

Jusqu'au mardi 2 mai, les automobilistes peuvent rouler à 130 km/h aux abords de Chalon-sur-Saône. Après, ce sera 110 ! Le tronçon concerné fait neuf kilomètres. Et lever le pied doit permettre de mieux respirer. Cette mesure prise par le préfet de Saône-et-Loire entend en effet réduire la pollution de l'air. 20 km/h en moins, c'est environ 5 % de moins d'émissions d'oxyde d'azote selon les estimations. Des relevés seront faits régulièrement pour mesurer l'efficacité de la mesure.

Des contrôles renforcés

Les usagers de l'A6 devront se faire rapidement à la mesure. Pour la faire respecter, les services du préfet Gilbert Payet ont pensé à tout : "Dans un premier, il va y avoir tout simplement des contrôles de vitesse renforcés dans le secteur. La question est posée, mais ça représente un coût et ça nécessite des délais et une étude plus approfondie, de déplacer éventuellement le radar de Sevrey. Il se trouve aujourd'hui à quelques centaines de mètres après ce tronçon limité à 110. C'est pour cela que plutôt que d'installer deux radars à quelques kilomètres de distance, on a une réflexion plus générale pour redéfinir le plan d'implantation de radars dans le secteur."

Et rien à voir avec les mesures de limitations de vitesse appliquées seulement en cas de pic de pollution, là c'est tout le temps 110 km/h. Et en cas de nouveau pic de pollution - comme ça a été le cas à trois reprise l'été dernier - pas question de diminuer encore la vitesse de 20 km/h. Ce sera 110 et non 90 km/h.