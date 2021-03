La vitesse limitée à 30 km/h dans tout Paris, c'est pour bientôt

Le panneau 30 va devenir la norme à Paris. La vitesse maximale autorisée sera limitée à 30 km/h dans tout Paris, à l'exception du périphérique et de quelques grands axes d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, a indiqué jeudi au conseil de Paris David Belliard, l'adjoint en charge des transports et de la mobilité. C'était une promesse de campagne d'Anne Hidalgo.

Actuellement, 60% du territoire parisien est en zone 30. "Nous ne souhaitons plus multiplier ces zones mais passer toute la ville à 30 km/h", a expliqué l'élu EELV. L'objectif est de réduire le bruit et d'améliorer la sécurité routière. "Le passage en zone 30 a permis un apaisement des secteurs résidentiels". Il faut maintenant s'attaquer aux axes de circulation les plus importants, poursuit David Belliard.

Mais pour faire passer les plus grandes voies de circulation à 30 km/h, il faudra d'abord trouver un accord avec la préfecture de police, qui gère les grands axes de la capitale. Le périphérique n'est pas concerné par cette mesure même si la Ville voudrait y limiter la vitesse à 50 km/h.

Les discussions avec la préfecture de police vont commencer dans les semaines qui viennent. Il sera aussi sans doute question des modalités pour faire respecter cette mesure. La Ville promet de renforcer les contrôles.