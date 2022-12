La vitesse limitée à 80km/h pour les camions et les bus dans les Hauts-de-France jusqu'à 22h ce mercredi

La préfecture des Hauts-de-France prend un nouvel arrêté ce mercredi midi et limite la vitesse de circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes et des bus. Ils n'ont pas le droit de doubler jusqu'à ce mercredi 22 heures.