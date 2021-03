Dès mardi 1er mars à 18h, à cause de l'alerte pollution aux particules fines, le préfet de région Michel Lalande prend une série de mesures, notamment l'abaissement de la vitesse de 20km/h sur tous les axes routiers où la vitesse est limitée à 90km/h ou plus.

La vitesse limitée sur les axes routiers du Nord-Pas-de-Calais à cause d'un pic de pollution

A cause de la météo très clémente des derniers jours, Atmo, l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans la région, prévoit un épisode de pollution aux particules fines mercredi 3 mars. La préfecture de région réagit en conséquence. La vitesse est abaissée sur les axes routiers du Nord et du Pas-de-Calais à compte du 2 mars 18h et au moins jusqu'au lendemain 23h59.

110km/h maximum sur l'autoroute

La vitesse est temporairement abaissée de 20km/h sur tous les axes routiers où la vitesse maximale autorisée est normalement supérieure ou égale à 90km/h. La vitesse maximale autorisée est réduite à 70 km/h sur les axes routiers normalement limités à 80km/h.

Les agriculteurs ont interdiction de pratiquer l'écobuage ou le brûlage de sous produits agricole. La préfecture leur demande de reporter si possible l'usage d'engrais.

En plus de ces restrictions, le préfet rappelle qu'il est interdit de faire brûler des déchets verts.