CARTE - La vitesse maximale bientôt limitée à 70km/h sur une portion de route supplémentaire autour de Lille

Vous avez tout l'été pour vous faire à l'idée ! La vitesse maximale autorisée sera bientôt limitée à 70 kilomètres/heure sur une portion de route supplémentaire de la métropole lilloise. Après les périphériques sud, et sud-est de Lille, où la vitesse a été abaissée en février 2019 de 90 km/h à 70 km/h, cette fois c'est sur la RN356 au nord-est de la ville qu'il va falloir lever le pied. Cette mesure entrera en vigueur le 1er septembre, mais l'arrêté préfectoral en ce sens a été signé ce mardi 19 juillet.

Précisément, il s'agit d'un tronçon de 6 kilomètres et demi qui part de Fives et qui mène à l'A22, en direction de Gand, Roubaix et Tourcoing, en desservant Hellemmes, Mons-en-Barœul, Marcq-en-Barœul et Wasquehal. Un axe très emprunté : environ 90.000 véhicules par jour dans les deux sens.

L'abaissement de la vitesse concerne la RN356, en bleu sur cette carte. - Préfecture du Nord

Apaiser le trafic routier

Pour la préfecture du Nord, l'objectif de cette mesure c'est d'apaiser le trafic sur cette portion : tenter de réduire les accidents, éviter les bouchons, et limiter la pollution.

"On se base sur l'expérimentation faite sur le périphérique sud de Lille et l'A25, indique le préfet George-François Leclerc. Le constat est que le nombre d'accident a été réduit de 20 à 30 pourcent, que la durée de congestion sur une journée a été réduite de 25 minutes et qu'il y a aussi moins d'émission de CO2 car moins de coup d'accélérateur et de coups de frein."

Des chiffres qu'il faut toutefois nuancer, selon le directeur de l'automobile club du Nord. "La préfecture part sur des données de comparaison entre 2019, 2020 et 2021, qui est une mauvaise période, estime Philippe Dutrieu. A ce moment, il y avait des confinements, donc moins de trafic routier, et moins d'accidents."

Plus globalement, d'après l'association, cette mesure d'abaissement de la vitesse peut limiter la formation d'embouteillage, mais elle n'est que peu efficace sur l'émission de particules fines, et sur l'accidentalité. "Je pense que sur ce périphérique, on peut rouler à 90 kilomètres/heure en toute sécurité si l'on fait attention, assure Philippe Dutrieu, selon qui les accidents sont davantage liés aux comportements à risques comme l'utilisation du téléphone, la consommation de drogues et les stupéfiants.

A noter que sur le RN356, l'installation de radars fixes est prévue à terme, mais pas avant six mois à un ans, selon le préfet du Nord, qui promet "une période de pédagogie et de bienveillance" d'ici là.