La vitesse, première cause d'accident mortel sur les routes des Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône, France

Pendant ce week-end de chassé croisé sur la route des vacances, entre le 2 et le 4 août, les forces de l'ordre ont constaté 357 infractions liées à la vitesse dans les Bouches-du-Rhône. 26 permis de conduire ont été retirés. Des excès de vitesse répétés alors qu'ils sont la première cause de mortalité sur les routes du département. La vitesse est responsable de 26,7 % des accidents mortels, contre 11,7 % pour l'alcool, 8,3% pour le non respect des règles de priorité et 6,7% pour les stupéfiants. Un constat alarmant alors que le nombre de morts sur les routes augmente. 60 personnes se sont tuées en voiture dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année, une hausse de 9,1 % par rapport à l'an dernier.