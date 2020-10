La vitesse temporairement limitée à 70km/h sur la RN88 entre Saint-Ferréol-d’Auroure et Pont-Salomon

Levez le pied si vous avez l'habitude de prendre la nationale 88 du coté de Saint-Ferréol-d’Auroure en Haute Loire ! La vitesse est temporairement limitée à 70km/h sur ce secteur jusqu'à Pont Salomon. Une décision prise par la préfecture de la Haute Loire avec effet dès mardi 13 octobre minuit pour augmenter la sécurité sur cette portion particulièrement sinueuse.

Il faut dire que les accidents se sont multipliés dans ce secteur avec pas moins de 32 accidents matériels de circulation en seulement 2 semaines, du 20 septembre au 4 octobre dernier précise la préfecture dans un communiqué. Ici le trafic est dense avec 26 000 véhicules par jour et les consignes de sécurité routière ne sont pas respectées par tous comme la distance de sécurité ou la vitesse limitée à 70km/h quand il pleut...

Des travaux sur la chaussée vont être entrepris par la Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central pour améliorer la sécurité. Mais d'ici là, la vitesse est donc limitée à 70km/heure et plus à 90km/heure, et ce, dans les deux sens de circulation. La mesure sera en vigueur jusqu'au 13 novembre minuit et la gendarmerie prévoit de multiplier les contrôles sur la zone avec un radar embarqué dans un véhicule banalisé.