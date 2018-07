Béziers, France

C'est «un des derniers points noirs» de la circulation de Béziers qui devrait désormais disparaître. Les mots sont de Kléber Mesquida, le président du Conseil départemental de l'Hérault. La collectivité a financé en intégralité la construction du dénivelé qui enjambe désormais le giratoire Edgar-Faure. Une opération qui a demandé 18 mois de travaux et coûté 8 millions d'euros. L'inauguration de cette voie de circulation, prévue vendredi 27 juillet, permettra aux automobilistes de la rocade-nord de Béziers de ne plus avoir à emprunter le rond-point et subir ses embouteillages.

Bientôt une 2x2 voies

A partir de ce vendredi,«la fluidité sera assurée, promet Kléber Mesquida, mais elle sera encore plus forte fin 2018 quand on aura mis en 2x2 voies la petite portion restante entre ce carrefour là et le carrefour de la route de Bédarieux.» Le dernier volet de ces travaux d'amélioration de la circulation de l'agglomération de Béziers concernera le giratoire de la Méditerranée, aussi appelé rond point de Cers. «Nous allons faire la même opération avec un dénivelé au dessus du rond-point, développe Kléber Mesquida. Les travaux attaqueront en 2019 et fin 2019 nous n'aurons plus un seul bouchon sur tout le périphérique de Béziers».