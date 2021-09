"La voie est libre", un troisième dimanche sans voiture sur la Corniche à Marseille

Les Marseillais commencent à en avoir l'habitude. Ce dimanche 12 septembre la Corniche Kennedy sera fermée à la circulation des voitures, motos et tous les véhicules à moteur de 10 heures à 20 heures. Pour la troisième édition de "la voie est libre" mise en place par le maire de Marseille Benoît Payan, les habitants pourront profiter des quatre kilomètres de bord de mer uniquement à pied, à vélo ou à trottinette entre la plage des Catalans et l'avenue Talabot, juste avant les plages du Prado.

"On ne peut pas nous bloquer de façon arbitraire" - Jacques, habitant de Malmousque

Si ce nouveau dimanche sans voiture donne l'occasion aux Marseillais de profiter du beau temps et d'une vue imprenable sur la mer et les îles du Frioul, sans bruit ni pollution, pour les habitants qui vivent à proximité de la Corniche, la journée est parfois plus difficile à supporter. C'est le cas de certains habitants de Malmousque, entre le Vallon des Auffes et l'Anse de la Fausse Monnaie. Comme 1.500 Marseillais, Jacques habite ce coin de paradis depuis une vingtaine d'années. Il regrette la gêne occasionnée par l'interdiction de circuler en voiture. "On est d'accord pour que les gens puissent se balader à pied, explique-t-il sur France Bleu Provence. En revanche, il faut qu'on soit libre de nos mouvements. Je pense en particulier aux personnes âgées, aux handicapés, aux personnes blessées, il y a des malades. Il y a des gens qui travaillent, qui vont en voyage. On ne peut pas nous bloquer de façon - entre guillemets - arbitraire sans nous prévenir à l'avance. Car là, on connaît les dates depuis seulement 3-4 jours"

Deux prochains dimanches sans voiture sur la Corniche sont déjà programmés par la ville de Marseille. Le 24 octobre et le 14 novembre 2021.