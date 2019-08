La voie rapide entre Valence et Romans fermée pour travaux dès ce soir

Drôme, France

Les travaux reprennent sur la LACRA dès ce lundi soir. La voie rapide (départementale 532) est même fermée à la circulation de 20h30 à 6 heures du matin pour les quatre prochaines nuits. Fermeture d'abord dans le sens Romans-Valence ce lundi soir et mardi soir. Fermeture ensuite dans l'autre sens pour les deux nuits suivantes. A chaque fois, des déviations seront mise en place à la hauteur du chantier c'est-à-dire entre les échangeurs 4 et 5 sur la commune d’Alixan.

Des fermetures pour préparer une nouvelle phase de chantier

C'est encore et toujours le remplacement du terre-plein central par un muret en béton qui provoque ce chantier. La première phase de remplacement s'est effectuée entre novembre 2018 et avril dernier. Cette fois, on installe le muret sur un autre tronçon, sur la commune d'Alixan. Les fermetures des prochaines nuits ont pour objectif de préparer la zone pour les travaux à venir. Il faut poser des glissières de sécurité provisoires et réaliser le marquage au sol en peinture jaune.

Retour du radar chantier

Dès la semaine prochaine et jusqu'à fin octobre, la circulation sera rétablie nuit et jour mais les voies de circulation seront réduites. La vitesse sera donc limitée à 70 kilomètres/heure au lieu de 110. Tout comme lors de la première phase de travaux, un radar chantier mobile vérifiera la vitesse dans le secteur en travaux. Un radar qui changera de place en fonction des besoins. Il avait déjà beaucoup flashé lors de la première phase de remplacement du terre-plein central entre novembre et avril. Chaque jour en moyenne, ce sont 50 mille véhicules dont cinq mille camions qui empruntent cette voie rapide.