"La voiture, ce n'est pas un canapé roulant", une opération de prévention routière sur l'aire de la Mayenne

Pour les chanceux partis en vacances ce samedi 8 juillet 2023, vous avez peut-être aperçu sur l'aire de la Mayenne de l'A81 plusieurs stands de prévention routière. Une opération s'est tenue toute la journée avec les gendarmes de la Mayenne, les pompiers du département, Vinci Autoroute, les services de l'État et l'association Prévention routière.

Concentré et vigilant

En ce premier week-end des grandes vacances, il est nécessaire de rappeler aux automobilistes les bons gestes du conducteur, explique Marc Chapron, délégué départemental de l'association Prévention routière. "Tenir ses distances de sécurité, avoir au moins deux traits entre chaque voiture. Bien sûr, le téléphone, on ne le met pas à côté, on ne le regarde pas, quand on regarde le téléphone, qui regarde la route ?" Le bénévole ajoute qu'il faut faire des pauses toutes deux heures, pour s'oxygéner et se décontracter. "C'est là qu'on consulte son portable. Mais on est responsable. Conduire, c'est un travail, ce n'est pas un canapé roulant, il faut être concentré et puis être vraiment vigilant."

