« La voiture électrique : ce n'est pas que pour les citadins »

Escamps, France

Nicolas Ribon habite Escamps (Yonne). En 2012 il a décidé d’acheter une voiture électrique comme deuxième véhicule de la famille. Il a acquis une citadine d'occasion (la voiture de courtoisie d'un concessionnaire) de 4 places pour 15 000 euros. En 7 ans, il a parcouru 95 000 kilomètres. Il a eu le temps de jauger ce véhicules "propre".

Comme dans une auto tamponneuse

Ce qu’il apprécie d’abord, c’est le silence, moteur allumé : « on entend juste le sifflement du réducteurs du moteur, la conduite est d’une incroyable souplesse » se félicite-t-il. Une souplesse qui a une influence sur le comportement de l’automobiliste : « la conduite est reposante, on est quasiment comme dans une auto tamponneuse" explique Nicolas Ribon, « la conduite est plus coulée, moins hachée, quand on veut ralentir, on se contente de lâcher la pédale d’accélérateur, la voiture ralentit d’elle-même, tout en récupérant l’énergie du ralentissement qu’elle injecte dans la batterie.

2 euros au 100 km, c'est à peu prés le coût de la recharge, si la batterie est complètement vide © Radio France - Thierry Boulant

Sa voiture à une autonomie de 120 Kilomètres ce qui lui permet de faire plusieurs aller-retours entre Escamps et Auxerre où il travaille soit 35 km, sans recharger. Il recharge son véhicule en 5 heures la nuit sur une simple prise de courant. Il dépense à peu près 2 euros d'électricité au 100 kilomètres, c'est plus de 3 fois moins qu'une voiture thermique qui consommerait 5 litres au 100.

Un entretien bon marché

L’entretien ne coûte pas grand-chose non plus : « il n’y a ni filtre à air, ni injecteur, ni filtre à huile, ni embrayage » énumère-t-il, « à part le train de pneus et les freins, il n’y a pas grand-chose à faire ». Nicolas Ribond explique même qu’il n’a encore jamais changé les plaquettes de freins et que sa voiture vient de passer le contrôle technique sans problème.

"Rouler en voiture électrique m'a obligé à adopter une conduite plus coulée" estime Nicolas Ribon, qui met en avant la souplesse du véhicule. © Radio France - Thierry Boulant

des déplacements rationalisés

S’il doit faire des trajets plus longs dans le département, il concède qu’il calcule son parcours à l'avance, même si l’Yonne dispose de 116 bornes de rechargement. Avoir une voiture électrique nous oblige aussi à repenser nos déplacements, à les rentabiliser et à évaluer leur utilité et ce n’est pas plus mal » conclut notre habitant d’Escamps.