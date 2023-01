La Voulte-sur-Rhône : la police municipale sur mobylettes électriques, une première en Drôme-Ardèche

Les policiers municipaux de La Voulte-sur-Rhône vont désormais sillonner les rues de la commune, sans bruit et sans odeur, grâce à la livraison ce mercredi de deux mobylettes électriques. Ces cyclomoteurs présentent plusieurs avantages : d'un point de vue environnemental d'abord mais aussi en terme de sécurité puisque ces engins qui peuvent atteindre la vitesse de 50km/h vont permettre aux policiers d'intervenir plus rapidement.

Ces véhicules sont à la fois rapides, fluides et discrets. Ils devraient aussi faciliter le contact avec la population qui va découvrir cette nouveauté dans les rues de la ville. Une mobylette "made in Auvergne" puisqu'elle est fabriquée et assemblée par la société eTricks basée à Brassac-les-Mines dans le Puy de Dôme.