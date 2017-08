La Vuelta à Prades : toutes les infos pratiques

RN116 coupée, parkings prévus... Attention, le passage du Tour d'Espagne dans les Pyrénées-Orientales (troisième étape Prades-Andorre) provoque des perturbations de circulation ce lundi.

Si vous devez monter en Cerdagne ou Capcir, ou si vous devez descendre dans la plaine, évitez de le faire ce lundi 21 août, ou alors choisissez bien vos horaires. En raison du passage de la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, la RN116 sera coupée dès 11h30 dans les Pyrénées-Orientales, à partir de Prades. Le peloton emprunte la route nationale pour rejoindre l'Andorre via Puigcerdà. L'axe rouvrira ensuite progressivement. Les informations sont affichées depuis plusieurs jours sur les panneaux lumineux au bord de la RN116.

- Fermeture de 11h30 à 14h30 entre Prades et La Cabanasse : du giratoire des Bruxeires à Prades, au giratoire Brousse à La Cabanasse, la circulation des véhicules légers sera interdite dans les deux sens de circulation entre 11h30 et l’heure de passage du véhicule officiel arborant le panneau " fin de course" au giratoire Brousse, soit 14h30 environ. L'interdiction est prolongée jusqu'à 16h pour les poids-lourds.

- Fermeture de 12h30 à 15h15 de La Cabanasse à Bourg-Madame : du giratoire Brousse à La Cabanasse, au giratoire de la place de la mairie de Bourg-Madame, la circulation des véhicules légers sera interdite dans les deux sens de circulation entre 12h30 et l’heure de passage du véhicule officiel arborant un panneau " fin de course" à la frontière franco-espagnole, soit 15h15 environ.

Des parkings prévus à Prades

Si vous venez à Prades pour voir les coureurs, tout est prévu. Si vous arrivez de Perpignan par la RN116 notamment, vous serez stoppés dès le premier rond-point à l'entrée de la ville, puis dirigés vers des parkings autour du site de départ. Des aires de stationnement sont notamment prévues près de l'avenue Guy Malé, près de la gare SNCF, et sur la zone artisanale de Gibraltar.

Le plan de circulation à Prades le lundi 21 août, pour le passage de la Vuelta - Office de tourisme Conflent-Canigou

Le village-départ est installé plaine Saint-Martin, avec les bus des coureurs, le podium de signature, et la ligne de départ. Des animations sont également organisées en centre-ville.

Sécurité renforcée

La mairie de Prades attend au minimum entre 5.000 et 8.000 personnes dans la ville, pour le départ de cette troisième étape. L'ensemble de la commune sera très surveillée. Seront ainsi déployés les gendarmes de la compagnie de Prades, mais aussi des militaires de l'opération Sentinelles. Sont également prévus des gendarmes mobiles et/ou des CRS.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb annonçait lors de sa visite à Nîmes samedi que le dispositif de sécurité avait été "renforcé" après les attentats de Barcelone et Cambrils. Selon le ministre, 2.000 membres des forces de sécurité sont ainsi déployés pour les trois jours de la Vuelta en France, de Nîmes jusqu'en Andorre.