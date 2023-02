La ZFE arrive dans la métropole de Grenoble à l'été 2023 : posez vos questions à Christophe Ferrari

Christophe Ferrari, président de la métropole de Grenoble, est l'invité de France Bleu Isère à 7h45 jeudi 2 février. Il sera question de la mise en place de la zone à faibles émissions (ZFE) qui doit entrer en vigueur dans 13 communes de la métro, à l'été 2023.

La zone à faibles émissions dans la métropole de Grenoble

Le budget de la métropole est examiné et voté vendredi. Les deux tiers des investissements portent sur la lutte ou l'adaptation au changement climatique. L'un des éléments les plus parlants c'est l'instauration d'une Zone à Faibles Emissions, la ZFE. Ce seront 13 communes au sein de laquelle les véhicules les plus polluants seront interdits au 1er juillet 2023. C'est une obligation pour les grands centres urbains, imposée par la loi climat et résilience.

La Métropole de Grenoble a lancé cet automne une concertation volontaire pour demander leur avis, leurs idées aux habitants. Le bilan est publié ce 2 février.

