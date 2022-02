La ZFE entre en vigueur à Toulouse

La ZFE entre en vigueur ce mardi 1er mars à Toulouse. Les véhicules les plus polluants sont chassés du centre ville et de la rocade. Cette mesure concerne d'abord et uniquement les camions et utilitaires classés Crit'Air 5. Progressivement elle concernera les Crit'Air 4 et 3.

La ZFE entre en vigueur ce mardi 1er mars à Toulouse mais les conducteurs réfractaires ne seront pas verbalisables avant 2023. Les véhicules les plus polluants sont chassés du centre ville, de la rocade et même au-delà à l'ouest de la ville. Cette mesure concerne d'abord et uniquement les camions et utilitaires classés Crit'Air 5. Progressivement elle concernera les Crit'Air 4 et 3.

Le périmètre de la Zone à Faible Emissions s'étend sur près de 72 kilomètres carrés, quasiment sur tout Toulouse. © Radio France - Toulouse Métropole

Comment acheter sa vignette

La ZFE repose sur le système de vignettes Crit'Air qui va de 0 à 5, du moins au plus polluant : niveau 0 vignette verte pour les véhicules électriques et hydrogènes, niveau 5 vignette grise pour les voitures et utilitaires diesel mis en service entre 97 et 2000 et les poids lourds diesel entre 2001 et 2006. La vignette s'achète très facilement, 3€70 l'unité en passant commande sur le site internet certificat-air.gouv.fr. Les modalités d'entrée dans une ZFE varient de ville en ville. Ce qu'il faut retenir pour la Métropole de Toulouse c'est qu'à partir de ce mardi sont interdits fourgonnettes, fourgons et poids lourds de vignette Crit’air 5 et non classés.

Dérogations pour trois ans

Mais les dérogations sont nombreuses. Toulouse Métropole accorde un répit de trois ans pour de nombreux professionnels, comme ceux du BTP, les camions-citernes, les transports frigorifiques, les déménageurs, les convois exceptionnels et même les véhicules ayant un abonnement de stationnement résidant en cours.

Contrôles automatisés cournat 2023

Pour contrôler la bonne application de la ZFE, des contrôles automatisés par caméras seront mis en place à Toulouse courant 2023. Avec un PV de 68 € pour une voiture, et 135 € pour un poids lourd, en cas d’infraction.