La zone 30 pour les automobilistes étendue à Niort à partir de ce lundi 2 août

La circulation évolue à Niort (Deux-Sèvres) à partir de ce lundi 2 août. Pour les automobilistes, la circulation sera limitée à 30km/h dans un périmètre plus large que précédemment.

La Ville de Niort étend sa zone 30. Entrée en vigueur de la mesure ce lundi 2 août. Depuis quelques années, certaines rues étaient déjà passées à 30 km/h. Désormais cela concerne tout le centre délimité par la Sèvre, les boulevards de l'Europe, Atlantique, Pasteur et la voie ferrée Parthenay-Gare.

Toute la zone bleue est concernée par le passage à 30 km/h à partir de ce lundi 2 août - Document Ville de Niort

Il s'agit "de sécuriser les déplacements, en particulier ceux des piétons et des cyclistes, et faciliter la cohabitation des engins motorisés avec les modes de déplacement doux", indique la Ville de Niort dans un communiqué.

D'autres quartiers prochainement concernés

Là où la vitesse est limitée à 30, les piétons circulent de part et d’autre de la chaussée et ils peuvent traverser en tout point. A certains endroits, la vitesse est limitée à 20 km/h. Les piétons sont alors autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. Dans les deux cas, les vélos ont la possibilité de circuler à double-sens, même dans les rues à sens unique.

La Ville précise également que d'autres quartiers seront prochainement concernés.