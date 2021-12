La zone à faible émissions entre en vigueur dans l'Eurométropole de Strasbourg le 1er janvier

Ce 1er janvier marque l'entrée en vigueur de la ZFE, la zone à faibles émissions mobilités dans l'Eurométropole de Strasbourg. Avec pour commencer l'interdiction pédagogique des Crit'Air 5, les plus vieux diesels

Nous sommes bientôt en 2022 ! Et la première chose qui change dans l'Eurométropole de Strasbourg, c'est la mise en place effective de la ZFE, la Zone à faibles émissions mobilités. Elle est censée exclure petit à petit les véhicules les plus polluants de l'agglo. Concrètement, dès minuit le 1er janvier, les véhicules qui ont un Crit'Air 5 ne peuvent théoriquement plus circuler dans les 33 communes de l'Eurométropole.

Il s'agit des diesels immatriculés avant l'an 2000. Mais il ne faut pas paniquer, car cette première année 2022 sera seulement consacrée à la pédagogie. Si vous roulez ce 1er janvier avec votre voiture classée Crit'Air 5 dans l'agglo il n'y aura pas de sanctions, mais au mieux des contrôles pédagogiques. "Ces contrôles seront réalisées par la police nationale et la police municipale, principalement sur les grands axes, mais il n'y aura pas de sanctions" confirme Pia Imbs, la présidente de l'Eurométropole.

L'interdiction formelle, c'est pour dans un an seulement, le 1er janvier 2023. Ensuite, les autres vignettes Crit'Air seront progressivement interdites une à une jusqu'à la Crit'Air 2 début 2028. A cette date, tous les diesels (sauf dérogations) seront de fait interdits de circulation dans l'Eurométropole.

Pour expliquer en détail la procédure, l'agglo a commencé cette semaine à distribuer des guides pratiques à tous les habitants dans les boîtes aux lettres. Avec à l'intérieur la liste des dispositifs censés vous aider à changer de mode de transport ou à changer votre voiture si elle est concernée par les interdictions.

L'agglo a voté une enveloppe de 50 millions d'euros sur 2 ans avec notamment un dispositif d'aide à la conversion automobile qui peut aller jusqu'à 3.500 euros par foyer. Des aides qui seront cumulables avec celles de l'Etat. "Par exemple, si vous achetez une voiture d'occasion Crit'Air 1, à 6.000 euros, elle ne vous reviendra qu'à 1.200 euros si vous êtes sur le revenu fiscal le plus bas, ou à 4.500 si vous avez le statut de la classe moyenne", précise Pia Imbs.

Pour en bénéficier, il faut d'abord appeler l'agence pour le climat afin d'obtenir un conseil officiel. Ensuite dès ce lundi, le 3 janvier, les demandes d'aides financières seront déposables sur le site internet de Strasbourg. Pour appeler l'agence pour le climat, c'est le 03 69 24 82 82.