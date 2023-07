La zone piétonne autour de la Comédie à Montpellier va s'agrandir

La Ville de Montpellier va prochainement agrandir l’aire piétonne du centre-ville autour de la place de la Comédie vers la rue de Verdun-Sud. Une aire délimité par les voies suivantes :

ⓘ Publicité

La Place de la Comédie

La rue Saint Gilles

L’avenue Henri Frenay

La gare Saint Roch

La rue Jules Ferry

La rue Pagezy

La rue de la République

Le boulevard Victor Hugo

Ce projet de piétonisation vise à rendre le cœur de ville de Montpellier qui vise à le rendre "plus agréable, plus convivial, plus attractif et plus dynamique".

Cette piétonisation répondra donc aux objectifs suivants :

A contribuer à l’amélioration du cadre de vie en réduisant les nuisances de la circulation et du stationnement des véhicules dans les voiries inadaptées à leurs contraintes (bruit, pollution, gêne à la circulation des piétons et notamment des personnes à mobilité réduite, à l’accès rapide des véhicules de secours…)

A accompagner les aménagements des lignes de tramway afin de favoriser une mobilité douce et d’améliorer le quotidien des riverains et des commerces.

La mesure a été votée ce mardi en conseil de Métropole, la concertation avec les riverains et les commerçants aura lieu d'ici la fin de l'année pour une mise en service au printemps prochain avec des bornes qui condamneront l'accès aux voitures, mais permettront aux riverains et aux secours de passer.