La zone piétonne de La Rochelle s'agrandit cet été

A partir du 3 juillet, la mairie de La Rochelle relance son "cœur de ville apaisé". Moins de voitures, moins de bruits, un air plus sain, des rues plus sécurisées… voilà l'objectif de cette opération. Pour y arriver, la municipalité décide d'agrandir l'espace réservé aux piétons, cet été il s'étendra du quartier du Gabut, en passant par le Vieux-Port pour aller jusqu'à la rue Alcide d'Obirgny pour englober tout l'hypercentre commerçant.

Deux nouveaux parking

Pour les commerçants de l'hypercentre, la grande inquiétude reste la fréquentation des boutiques. Pour répondre à cette problématique, la mairie aménage deux parkings : le premier au Parc Expo de La Rochelle qui peut accueillir 1.200 voitures, le second à Aytré avec 500 places. "Les commerçants, les riverains, les vacanciers pourront tous garer leur voiture au Parc Expo et marcher une dizaine de minutes pour rejoindre le centre", explique Olivier Prentout, adjoint au maire chargé de l'aménagement de l'espace public. Sauf que sous un soleil de plomb, est-ce qu'ils vont vraiment prendre le temps de marcher ? C'est la question que se pose Anne Bonjour, gérante de l'institut Mademoiselle Bonjour, "j'ai des clientes qui me disent qu'avec les enfants, elles ne pourront jamais se garer aussi loin".

Malgré tout, quelques voitures pourront circuler dans cette zone mais il faut avoir un badge pour que les bornes s'abaissent. Les riverains, commerçants, livreurs ou encore aides-soignants auront ce badge.