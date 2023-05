Label "Ville à vélo du Tour de France" : Paris conserve ses quatre vélos

Paris obtient à nouveau 4 vélos via le label "Ville à Vélo du Tour de France"

C'est une confirmation des efforts de la ville de Paris pour donner davantage de place aux cyclistes : la capitale a de nouveau obtenu ce jeudi le label "Ville à vélo du Tour de France", avec "4 vélos". Dès le lancement en 2021 de ce label, Paris avait obtenu ce plus haut niveau de récompense, et l'a conservé ensuite en 2022. Elle fait partie des trois seules villes, avec Bordeaux et Vitoria-Gasteiz (Espagne), à avoir la meilleure note cette année. La capitale était la seule ville francilienne à candidater cette année au label.

Un travail à poursuivre

Le jury du label, dont le directeur du Tour de France Christian Prudhomme et le président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette Olivier Schneider, salue notamment la poursuite depuis un an de "la construction du réseau cyclable structurant, notamment par la pérennisation des aménagements cyclables transitoires", dans la capitale, avec entre autres la création de pistes cyclables unidirectionnelles sur l’avenue de la République et la pérennisation de celle de la rue de Rivoli. Il met aussi en avant "la réelle volonté pour améliorer la cyclabilité de son territoire, y compris par l'amorce de liaisons avec plusieurs communes voisines".

Pour l'avenir, "Paris doit agir sur certains leviers clés, écrit le jury dans son communiqué, en particulier sur le renfort de la qualité des aménagements existants, le traitement plus sécuritaire des intersections, le déploiement plus massif du stationnement vélo sécurisé dans les gares et enfin la sensibilisation de l’ensemble des usagers au partage de la voirie."

Cette troisième édition du label porte à 133 le nombre de villes labellisées « Ville à Vélo du Tour de France », dans 9 pays. Ce sont près de 8,7 millions de personnes qui bénéficient concrètement des actions mises en places par les collectivités du Tour de France.