Laisser sa voiture au garage aux heures de pointe peut vous rapporter de l'argent

Un premier "péage positif" va être testé en Ile-de-France, à Boulogne-Billancourt. Les automobilistes qui ne circuleront pas aux heures de pointe recevront deux euros par trajet évité.

Pour réduire les embouteillages, on peut choisir de taxer les automobilistes, via un péage urbain par exemple. On on peut, et c'est moins fréquent, les récompenser. C'est le principe du "lissage de pics" ou "péage positif", un concept importé des Pays-Bas. Le principe est simple : les automobilistes participant sont récompensés à chaque fois qu'ils évitent de prendre leur voiture aux heures de pointe.

2 euros par trajet évité

Le concept sera expérimenté à partir du mois d'avril dans le quartier du Trapèze, à Boulogne-Billancourt par la société française Egis. Elle va recruter les participants via les entreprises du secteur. Leur voiture sera ensuite équipée d'un boîtier, qui en les géolocalisant, permettra de vérifier qu'ils ne circulent pas aux heures de pointe. Chaque trajet évité permettra de récolter deux euros.

Une baisse 5 à 10% des embouteillages

L'expérimentation, qui doit durer deux mois, est financée par la Société du Grand Paris, à la recherche de solutions innovantes pour réduire les embouteillages que va générer le chantier du Grand Paris Express. Aux Pays-Bas, où le programme existe depuis 2008, il a permis de réduire de 5 à 10% les embouteillages à Rotterdam notamment selon Héline Mikielski, chargé de projets mobilité chez Egis. "A Rotterdam, 12 000 participants ont été recrutés et 60% ont joué le jeu, ce qui a permis de fluidifier le trafic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du programme, quand la récompense s'arrête, 85% des automobilistes continuent d'éviter de circuler aux heures de pointe"

Pour y arriver, les automobiliste ont décalé leurs horaires, opté pour le télétravail ou encore le covoiturage. Mais cela suppose que les entreprises jouent le jeu en permettant à leurs salariés de travailler différemment. Si l'expérience à Boulogne-Billancourt s'avère concluante, elle pourra être testée dans d'autres villes en Île-de-France.