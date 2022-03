"Laissez monter les voyageurs en gare du Teil" demandent 200 manifestants

En Ardèche, il n'y a plus de gare de voyageurs depuis 1973. Et ça fait des années que plusieurs collectifs et élus locaux se battent pour le retour de ces trains sur la rive droite du Rhône, sans succès. Mais les choses changent : dès cet été, à compter du 29 août, des TER de la région Occitanie, entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, viendront faire demi-tour à la gare du Teil : les habitants demandent donc à pouvoir monter dans ces trains à l'occasion du demi-tour. Ils étaient 200 à se rassembler ce dimanche 20 mars devant la gare du Teil, pour réaffirmer cette demande.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est prononcée en faveur d'une montée des voyageurs dans les TER Occitanie lors de leur demi-tour au Teil. "La région a voté vendredi 18 mars une délibération demandant à la SNCF d'étudier les possibilités d'utiliser cette gare en toute sécurité pour les usagers. Maintenant, on espère que la SNCF va rapidement proposer des solutions et qu'on va avoir le feu vert de l'établissement public de sécurité ferroviaire, qui peut autoriser une gare à rouvrir", explique Franck Pallier, porte-parole du Collectif des Usagers des Transports Publics en Sud-Ardèche (CUTPSA)

Franck Pallier, porte parole du Collectif des Usagers des Transports Publics en Sud-Ardèche © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Cette fois, il se veut optimiste : "Toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse reprendre les trains au Teil. Peut-être pas dès le 29 août, mais le plus vite possible !" A terme, la Région prévoit de réhabiliter entièrement la gare du Teil, d'ici 2026, avec un budget de 12 millions d'euros.

"La région Occitanie a montré la voie"

Dans les faits, 200 trains s'arrêtent déjà au Teil, chaque année, quand il y a des travaux sur la rive gauche du Rhône. "On espère que ce qui est possible en Occitanie le sera en Auvergne-Rhône-Alpes. Des dérogations ont été accordées par la SNCF à la région Occitanie : la gare de Pont-Saint-Esprit n'est pas encore aménagée comme il faut mais elle va pouvoir fonctionner en toute sécurité. Or, il se trouve que les caractéristiques des gares de Pont-Saint-Esprit et du Teil sont les mêmes", souligne Olivier Pévérelli, le maire du Teil.

Côté sécurité, le problème se situe au niveau des voies, que les passagers sont obligés de traverser quand ils descendent ou montent du train : "Il suffit de mettre des agents pour assurer la sécurité des passagers, et nous sommes prêts à mettre à disposition des personnes, qui seront formées par la SNCF", explique Olivier Pévérelli. "Je ne vois pas pourquoi ce serait possible plus au sud et pas chez nous. La région Occitanie a montré la voie. Moi, j'y crois, parce que c'est du bon sens !"

Un panneau de manifestant devant la gare du Teil © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les Ardéchois mobilisés, collectifs et élus locaux n'attendent donc plus que l'accord de la SNCF, qui doit rendre une étude fin juin. Le 12 avril, Frédéric Aguilera, vice-président de la Région, délégué aux transports, se rendra au Teil pour une nouvelle réunion.