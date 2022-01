Lancement d'une ligne de covoiturage spontané en Cœur d'Hérault

Les quatre intercommunalités du Pays Cœur d'Hérault et la région Occitanie lancent une expérimentation de covoiturage dynamique entre Gignac et Clermont-l'Hérault. Des panneaux lumineux afficheront la destination souhaitée afin d'alerter les automobilistes.

La demande en covoiturage est en forte hausse en Cœur d'Hérault. Après le lancement d'une plateforme 100% locale et gratuite (Picholines.fr), les quatre intercommunalités et la région Occitanie ont mis sur roues une ligne de covoiturage dynamique. Des panneaux lumineux ont été installés dans les communes de départ, d'étape et d'arrivée des trajets (Gignac, Ceyras, Clermont-l'Hérault, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-André-de-Sangonis). Le passager doit se signaler en appuyant sur le bouton de sa destination. Un message alertera les automobilistes : "pour Ceyras, un passager".

"La prise en charge sera rapide, entre 4 à 10 minutes", promet Vincent Salignac. Le responsable du pôle aménagement au Pays Cœur d'Hérault reste confiant sur la réussite de cette méthode de covoiturage : "nous sommes vraiment sur la dimension de création d'une petite ligne, nous recherchons la fréquence."

"Ici la voiture est considérée comme un transport collectif" - Vincent Salignac

Les quatre boutons sur la borne de covoiturage pour les quatre destinations disponibles depuis Gignac © Radio France - Romain Berchet

Une réelle demande

Il suffit de voir que la plateforme de covoiturage à la sortie de l'A75 est déjà saturée. "Il faudra peut être penser à un extension", lance une élue du conseil départemental de l'Hérault. "Nous sommes dans des territoires proches de métropoles qui sont dynamiques. C'est là-bas que se trouve l'essentiel de l'emploi donc il faut pouvoir aller travailler avec des frais réduits", ajoute Vincent Salignac.