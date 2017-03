Lancement d'une nouvelle phase sur le chantier du contournement de Beaune

Le chantier du contournement de Beaune avance ! Une nouvelle section de route a été ouverte après le carrefour de Challanges et cette semaine la phase la plus compliquée des travaux démarre : la construction du pont sur la ligne SNCF.

Le contournement de Beaune prend un gros virage. Une nouvelle section de route vient d'ouvrir à la circulation après le carrefour de Challanges et une nouvelle phase très importante démarre depuis quelques semaines : la construction du nouveau pont au-dessus de la ligne SNCF. Une phase à 3,7 millions d'euros qui s'annonce délicate pour Sylvain Ménone, le chef d'opération du Conseil départemental, puisqu'il va falloir travailler de nuit, entre deux trains, sans prendre une minute de retard !

Un calendrier fixé trois ans à l’avance

« On est parfaitement dans les temps, les plannings sont respectés et c’est plus que capital dans la mesure où les interruptions de trains sont calées des années à l’avance ce qui fait que le moindre grain de sable, le moindre dérapage dans le planning nous conduirait potentiellement à reporter l’ouverture de la rocade de trois ans. » Les ouvriers n’auront donc pas une minute à perdre tout au long de cette phase de 9 mois car la SNCF accepte de couper la ligne uniquement entre 23h45 et 03h45 la nuit. Une fenêtre courte de 4h.

Sylvain Ménone : "Le moindre grain de sable pourrait nous obliger à reporter l'ouverture de 3 ans." Partager le son sur : Copier

Et pour tenir le calendrier, le Conseil départemental de Côte-d’Or met le paquet avec des équipes de nuit, des infrastructures temporaires de protection et anti-bruit. « Sur les 3,7 millions du projet, plus d’un million d’euros est exclusivement consacré à ce pont de franchissement, résume Sylvain Ménone. C’est une opération vraiment majeure pour nous. »

Le contournement pour désengorger le boulevard circulaire

Majeure pour les hommes du Conseil départemental mais surtout pour les Beaunois qui attendent ce contournement depuis des années pour désengorger le boulevard circulaire de Beaune qui tourne autour du centre-ville. Un axe non seulement saturé mais surtout très accidentogène. "Le boulevard de ceinture n'est pas destiné à accueillir le fort transit actuel de 15 à 20.000 véhicules par jour", reconnaît Sylvain Ménone. Le contournement est calibré pour justement permettre la circulation de 20.000 véhicules par jour. Si le chantier ne prend pas de retard, il devrait ouvrir à la circulation fin 2018.

Les ouvriers auront 4h chaque nuit, pour construire le pont. Partager le son sur : Copier